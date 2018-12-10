Экономика

ВТБ: в «черную пятницу» клиенты увеличили траты на 35%

Экономика 07.12.2018 12:17
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07.12.2018 12:17


Розничный бизнес банка ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов во время традиционных ноябрьских распродаж, сравнив ее с предыдущими выходными месяца. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, общий объем транзакций, совершенных по картам ВТБ в Россиис 23 по 25 ноября 2018 г., вырос на 35% и превысил 2,5 млрд рублей. Максимальный объем средств клиенты ВТБ потратили в магазинах одежды (1,2 млрд рублей), при этом по сравнению с предыдущими выходными ноября данный показатель увеличился на 23%.
Наибольшую динамику по сравнению с предыдущими выходными ноября показали транзакции в категории «Косметика» (+76%). Следом - «Бытовая техника» (+66%) и «Ювелирные украшения» (+42%). Объем покупок в магазинах обуви увеличился на четверть. 
Наибольший объем транзакций клиенты ВТБ совершили в Москве (900 млн рублей). Высокая покупательская активность зафиксирована среди жителей Санкт-Петербурга (300 млн рублей), Хабаровска (50 млн), Новосибирска (42 млн), Екатеринбурга и Самары (свыше 30 млн), Красноярска, Казани и Ростова-на-Дону (по 25 млн).
Размер «среднего чека» во время ноябрьских распродаж увеличился на 16% по сравнению с предыдущими выходными, составив около 4000 рублей. При этом количество товаров, приобретенных в рамках среднестатистической покупки, увеличилось почти в два раза. 
Лидером по среднему чеку стали Москва и Владивосток (4900 и 4700 рублей, соответственно). Далее следуют Хабаровск и Краснодар (по 4400 руб.), Самара (4100 руб.), Казань (4000 руб.).
В исследовании были проанализированы наиболее популярные у клиентов категории: косметика, бытовая техника, магазины одежды и обуви, а также ювелирные украшения.

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