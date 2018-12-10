Госдума 6 декабря сняла неприкосновенность с депутата от «Справедливой России» Вадима Белоусова по просьбе Генпрокуратуры, сообщает ТАСС. Депутаты также дали согласие на возбуждение уголовного дела в отношении своего коллеги по статье "получение взятки в особо крупном размере". Закрытое обсуждение по вопросу лишения депутатской неприкосновенности состоялось впервые за 25 лет работы Государственной Думы. Белоусов стал 11-м депутатом, который потерял иммунитет. СМИ вспомнили всех поименно, среди которых оказались и парламентарии от Волгоградской области.

Так, Госдума шестого созыва 19 февраля 2013 года согласилась на лишение неприкосновенности депутата-справоросса от Волгоградской области Олега Михеева, который обвиняется в участии в захвате 14 объектов недвижимости Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше 500 миллионов рублей и покушении на хищение 2,1 миллиарда рублей у Промсвязьбанка. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Воспрепятствование правосудию». В настоящее время он находится в федеральном розыске.