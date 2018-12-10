Волжанин получил 7 лет "строгача" за разбой и вымогательство

Расследования 05.12.2018 15:22
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05.12.2018 15:22
На семь лет колонии особого режима осудили 27-летнего жителя Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, осужденный Александр Изотов обвиняется в нескольких преступлениях.
В ноябре 2017-го Изотов проследил за незнакомой девушкой в магазине и ограбил ее. В подъезде многоквартирного дома мужчина приставил к горлу пострадавшей «металлический предмет» и вырвал из рук сумку. Сумма похищенного составила 112 тысяч рублей.
Днем ранее Изотов совершил еще одно преступление. По данным следствия, Изотов вымогал дом и земельный участок у своего знакомого. Подсудимый избил мужчину и даже отвез его в багажнике машины в лес. Там Изотов продолжил «выбивание недвижимости» - несколько раз даже выстрелил с пневматического ружья в потерпевшего.
Сам осужденный свою вину признал не полностью. Сумку с деньгами, по его словам, он забрал с подъезда, где ее женщина сама и забыла. Да и вымогательством, судя по словам Изотова, он не занимался. А лишь пытался решить конфликт между своими знакомыми.
Но суд доводы Александра Изотова не впечатлили и оставили апелляцию на обжалования без изменения.
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