Бывший заместитель начальника Управления общественных связей Аппарата главы администрации Волгоградской области Алексей Суслов и заместитель председателя Комитета по делам национальностей и казачества Олег Бородин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) УК РФ.

Напомним, что заместитель председателя Комитета по делам национальностей казачеству и заместитель начальника управления общественных связей Администрации Волгоградской области, являясь членами межведомственной комиссии по реализации единой миграционной политики на территории региона, потребовалиот помощника начальника строительной площадки компании «Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети» взятку в размере 175 тысяч рублей за выделение указанной компании квот на использование иностранной рабочей силы (350 гастарбайтеров).

Как уже сообщало ИА «Высота 102», 26 ноября 2007 года у себя в служебном кабинете был задержан Олег Бородин при получении 47 тысяч рублей от сотрудника вышеуказанной фирмы. Через некоторое время, в тот же день, был задержан и Алексей Суслов. Ранее Бородин уже получал 40 тысяч рублей от представителя компании «Энка». Оба чиновника работали в подразделениях, которые курировал первый заместитель главы Администрации Волгоградской области Юрий Сизов. Псле случившегося и Бородин и Суслов уволились по собственному желанию.

4 апреля Бородину и Суслову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) УК РФ.

В настоящий момент данное уголовное дело направлено в суд Ворошиловского района Волгограда.

