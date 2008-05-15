Бывший заместитель начальника Управления общественных связей Аппарата главы администрации Волгоградской области Алексей Суслов и заместитель председателя Комитета по делам национальностей и казачества Олег Бородин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) УК РФ.
Как уже сообщало ИА «Высота 102», 26 ноября 2007 года у себя в служебном кабинете был задержан Олег Бородин при получении 47 тысяч рублей от сотрудника вышеуказанной фирмы. Через некоторое время, в тот же день, был задержан и Алексей Суслов. Ранее Бородин уже получал 40 тысяч рублей от представителя компании «Энка». Оба чиновника работали в подразделениях, которые курировал первый заместитель главы Администрации Волгоградской области Юрий Сизов. Псле случившегося и Бородин и Суслов уволились по собственному желанию.
4 апреля Бородину и Суслову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) УК РФ.
В настоящий момент данное уголовное дело направлено в суд Ворошиловского района Волгограда.