



За девять месяцев 2026 года женщины подали почти 18 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент — на 19% больше, чем годом ранее, при общем росте числа заявок на рынке на 11,5%. Это следует из совместного исследования ВТБ и платформы «Онлайн Патент», приуроченного ко Дню женского предпринимательства.

С января по сентябрь женщины подали 17 966 заявок на регистрацию товарных знаков – в среднем около 66 в день против 55 годом ранее. Чаще всего предпринимательницы регистрировали бренды в сфере рекламы и управления бизнесом, образования, развлечений и культуры, а также одежды и обуви. В число популярных направлений также вошли медицина и косметология, косметика и бытовая химия, общественное питание и гостиничный бизнес.

Наиболее заметно за год выросло число заявок в сфере медицины и косметологии –на 53%. Высокую динамику также показали IT и наука (+39,4%), строительство и ремонт (+35,5%), рестораны и гостиницы (+30,8%). В некоторых традиционных потребительских категориях активность снизилась: в сегменте одежды и обуви – на 11%, в текстиле – на 14,9%.

Авторы исследования связывают рост интереса к регистрации брендов с тем, что предприниматели всё чаще задумываются о долгосрочной защите бизнеса. Параллельно банки и IP-сервисы расширяют сопутствующие продукты: например, ВТБ развивает цифровой сервис для онлайн-регистрации товарных знаков.

– Регистрация товарного знака – один из шагов к развитию собственного бренда. Предприниматели всё чаще задумываются не только о запуске бизнеса, но и о том, как защитить его на перспективу, – отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса Спартак Солонин.

– Рост числа заявок на товарные знаки может говорить о том, что предпринимательницы всё чаще строят планы на долгосрочное развитие бизнеса. Пока компания небольшая, защита бренда не всегда кажется приоритетом. Но с выходом на новые рынки, развитием продаж или запуском франшизы товарный знак становится важным бизнес-инструментом, – отметила генеральный директор «Онлайн Патент» Алина Акиншина.