В Волгограде на бульваре Энгельса засняли конфликт подростков





В Красноармейском районе Волгограда очевидцы сообщили о конфликте двух групп молодых людей, отдыхающих на б. Энгельса. Потасовка закончилась использованием перцового баллончика. Происходящее засняла одна из камер видеонаблюдения.





Владельцы видео по какой-то причине обрезали ролик, опубликовав лишь финальную часть конфликта. На кадрах видно, как парень пытается схватить девушку за ногу, та же отчаянно наносит по нему удары. Юноша сдержанно реагирует на применение к нему силы, активно жестикулируя в сторону стоящей группы подростков, что-то говорит и плюет в их направлении. В какой-то момент он пытается подойти к стоящему рядом парню в полосатом джемпере, однако получает новую серию ударов от девушки. Заканчивается ролик тем, что подростки залили лицо оппонента перцовым баллончиком.

Отметим, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области в полицию заявлений от участников конфликта не поступало.

Фото и видео: Волгоград Красноармейский / Макс