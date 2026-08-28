ВС РФ поразили склад с ракетами «Фламинго» под Киевом





В Минобороны сообщили об очередной серии ударов по инфраструктуре Украины. На этот раз поражены были склад с ракетами «Фламинго», которыми ВСУ атакуют тыловые регионы России, а также портовая инфраструктура.

Минувшей ночью беспилотниками были атакованы склад компании «Стеллар Джет», используемый для хранения крылатых ракет и ракетного топлива. В порту «Одесса» поражены сразу шесть хранилищ с имуществом для снабжения группировки ВСУ на Донбассе.

Напомним, накануне стало известно о комбинированном ударе ВС РФ по цехам с БПЛА, НПЗ и комбинатам на территории Украины.

Фото из архива Минобороны