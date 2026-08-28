В Волгоградской области девятый час действует беспилотная опасность





28 августа волгоградцы вновь провели ночь в ожидании удара беспилотников ВСУ. Особый режим был введён накануне в 21:59 и продолжает действовать уже девятый час.

Напомним, как ранее сообщала редакция, МЧС рекомендовало жителям и гостям области соблюдать меры безопасности: не выходить на открытые участки улиц, не пользоваться лифтами, избегать нахождения в непосредственной близости от остеклённых проёмов, по возможности укрыться в помещениях без окон.

По информации мониторинговых каналов, группы БПЛА в течение ночи фиксировали в северных районах региона, граничащих с Саратовской областью. В аэропорту Волгограда на текущий момент массовых задержек нет, Росавиацией ограничения не вводились, однако в воздушной гавани так и не смог приземлиться рейс № DP 6967 «Победы», вылет которого из Москвы был запланирован на вечер 27 августа. Соответственно, не вылетел этот же самолёт в обратном направлении. Теперь судно должно прибыть в Волгоград в 8:25 28 августа и покинуть, ориентировочно, в 08:35.

Фото из архива ИА «Высота 102»