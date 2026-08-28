



С 1 сентября в Волгоградской области и других регионах России ужесточат контроль над мигрантами. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, с 1 сентября вступят в силу новые правила, в три раза сокращающие срок для прохождения иностранцами медкомиссии, с 90 до 30 дней.

- В случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания он будет подлежать оперативной депортации, - подчеркнул председатель нижней палаты.

Также усилено взаимодействие фискальной службы с правоохранителями. Благодаря электронному документообороту ставить иностранцев на учёт начнут оперативнее.

Фото из архива ИА «Высота 102»