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Общество

В Волгоградской области ускорят высылку мигрантов с опасными заболеваниями

Общество 28.08.2026 06:02
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28.08.2026 06:02


С 1 сентября в Волгоградской области и других регионах России ужесточат контроль над мигрантами. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, с 1 сентября вступят в силу новые правила, в три раза сокращающие срок для прохождения иностранцами медкомиссии, с 90 до 30 дней.

- В случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания он будет подлежать оперативной депортации, - подчеркнул председатель нижней палаты.

Также усилено взаимодействие фискальной службы с правоохранителями. Благодаря электронному документообороту ставить иностранцев на учёт начнут оперативнее.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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