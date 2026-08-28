Аэропорт в Волгограде сообщает о задержке московских рейсов

Утром 28 августа наблюдаются задержки в расписании авиарейсов из Москвы в Волгоград и обратно по причине ограничений, которые действуют в ряде столичных аэропортов.

По данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, в настоящее время объявлено о задержке семи московских рейсов, из которых четыре – на вылет в столицу, а остальные на прибытие из Москвы в Волгоград.

Так, один рейс из московского аэропорта Шереметьево задерживается еще с 21:20 мск 27 августа. Прибытие самолета в Волгоград ожидается сегодня, 28 августа, в 10:06 мск. Еще два рейса из этого аэропорта также прибудут в город на Волге с задержкой на несколько часов.

Вылет четырех самолетов из Волгограда в Шереметьево также перенесено на более позднее время. Пассажирам рекомендуют следить за изменениями в расписании.