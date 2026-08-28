Минобороны сбило пытавшиеся прорваться в Волгоградскую область БПЛА





В ночь с 27 на 28 августа ВСУ вновь предприняли попытку прорваться в Волгоградскую область и ещё 18 регионов России. По информации Минобороны, атака отбита дежурными подразделениями.

- С 20:00 до 8:30 дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 512 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - уточнили в военном ведомстве.

В числе атакованных регионов также: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская, Тульская, Ярославская области, Московский регион, Краснодарский край и Крым. Часть дронов перехвачена ПВО над акваторией Черного моря.

Напомним, как ранее сообщала редакция, минувшей ночью в Волгограде на протяжении восьми часов действовал режим беспилотной опасности. Из-за массового налёта и ограничений, вводимых Росавиацией в отдельных аэропортах, в воздушной гавани Волгограда произошёл сбой в расписании приёма и отправлении самолётов.

Фото: коллаж с использованием элементов, сгенерированных ИИ.