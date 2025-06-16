Общество

Под Волгоградом в Средней Ахтубе сорван капремонт школы за 98,5 млн рублей

Общество 16.06.2025 07:53
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16.06.2025 07:53


В Волгоградской области в рабочем посёлке Средняя Ахтуба оказался сорван капитальный ремонт школы №1. Как сообщает ИА «Высота 102», за год подрядчик выполнил менее 10% от контракта стоимостью 98,5 млн рублей. В результате руководство образовательного учреждения вынуждено было разорвать соглашение.

Эпопея с обновлением МОУ СОШ №1 началась в январе 2024 года, когда власти выделили на преображение школы 106,5 млн рублей. Подрядная организация была отобрана по итогу открытого аукциона. Конкурс выиграла волгоградская компания ООО «КСК», сбив ценник до 94,8 млн рублей.

Организации предстояло до 30 июня 2025 года восстановить кирпичную кладку фасада, герметизировать трещины, заменить старые окна на современные стеклопакеты, усилить оконные проёмы, обновить мягкое кровельное покрытие и произвести армирование и бетонирование цоколя, восстановить крыльцо и заасфальтировать проезды.

Внутри учреждения подлежали замене все инженерные сети, кроме того, должна была быть обновлена отделка всех помещений, установлены 20 кондиционеров, смонтированы новые системы видеонаблюдения и сигнализации.

- Независимо от типа и масштабности повреждений следует как можно скорее провести ремонтные работы, направленные на устранение дефектов. В противном случае разрушения будут расширяться, а чем сложнее дефекты, тем более затратным будет ремонт, а также возрастает риск разрушения всей конструкции, - говорилось в акте осмотра школы, составленном накануне ремонта.

В результате уже на начальном этапе реализации проекта компания ООО «КСК» подняла стоимость работ с выигрышных для неё 94,8 млн рублей до 98,5 млн рублей, а впоследствии и вовсе саботировала утверждённый график.

- Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится невозможным. За календарный год не выполнено даже 10% от объема работ, предусмотренных контрактом, - рассказали в образовательном учреждении. 

Кроме того, как выяснилось, специалисты подрядной организации игнорировали ведение отчётности. В частности, заказчику при проверке не удалось получить многие журналы, протоколирующие ход производства работ.

В марте 2025 года терпение директора школы лопнуло, и он направил специалистам уведомление о расторжении договора. Однако на стройке неожиданно закипела работа, а руководство подрядной компании отчиталось о плане по навёрстыванию упущенного. В образовательном учреждении дали рабочим ещё один шанс и отозвали своё решение. 28 мая 2025 года всё же выяснилось, что за минувшие недели к сдаче объект существенно так и не приблизился.

- Обещание до 28.05.2025 года наладить работу подрядчик не сдержал. До настоящего времени не сдан ни один этап контракта, более того, просрочен и четвертый этап, - говорится в решении об одностороннем расторжении соглашения контратака.

Отметим, 10 июня на Госзакупках было опубликовано окончательное решение о разрыве контракта между МОУ СОШ №1 рабочего посёлка Средняя Ахтуба и ООО «КСК». Судя по всему, претворять в жизнь «неотложный» ремонт, необходимый для остановки разрушение образовательного учреждения, теперь предстоит новой организации и уже по другой цене.

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