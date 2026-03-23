



Власти Волгограда приоткрыли завесу тайны над промежуточными финансовыми итогами внедрения муниципальных платных парковок на центральных улицах города. По данным департамента городского хозяйства, в период с января по декабрь 2025 года средняя месячная доходность одного парковочного места превысила 15 тыс. рублей.

Примечательно, что львиную часть от этой суммы составляет доход от штрафов. Наказание автолюбителей, превысивших 15-минутный бесплатный лимит, приносят властям ежемесячно по 11,4 тыс. рублей с одного места. При этом доход непосредственно от предоставления машиномест автолюбителям составляет 3,8 тыс. рублей или 25% от общей суммы. Суммарно с одного автомобильного места власти зарабатывают порядка 15 тыс. рублей в месяц или 180 тыс. рублей в годовом исчислении.

В мэрии не уточняют, какой объём средств был уже заработан в 2024 и в 2025 годах, однако отмечают, что в текущем периоде, с учётом предстоящей волны расширения платных парковок за счёт новых улиц в Центральном и Дзержинском районах, муниципалитет рассчитывает пополнить бюджет на 542,3 млн рублей: 401,8 млн рублей за счёт штрафов и 140,5 млн рублей за счёт оплаты пользования.

При этом расходы на обустройство 47 новых стоянок на 1645 машиномест составят 271,9 млн рублей. Крупная сумма потребуется для строительства дополнительных парковочных мест, установки знаков и исправления разметки, мероприятий по реконструкции некоторых проездов. Ещё 182,4 млн рублей власти потратят на обслуживание всех существующих в городе платных парковок. Сюда входят расходы на аренду комплексов видеонаблюдения и оплату труда сотрудников «Парковок Волгограда». Суммарные расходы на создание и обеспечение работы платных парковочных стоянок на муниципальной дорожно-транспортной сети составят 424,3 млн рублей.

Если ожидания властей оправдаются, то по итогам 2026 года муниципалитет с маржой отобьёт все вложения в соответствующую инфраструктуру. Чистая прибыль составит 118 млн рублей. Эти средства чиновники планируют вложить в расширение денежной деятельности. Они могут быть потрачены на новые этапы расширения платного парковочного пространства, намеченные на конец 2026 – 2027 год.

Отметим, в Волгограде уже реализованы три этапа расширения платного парковочного пространства. Сначала в мае 2024 года власти коммерциализировали парковку у вокзала Волгоград I, а также на прилегающих улицах. Спустя несколько месяцев, в августе, сеть платных муниципальных парковок обросла ещё 26 участками на центральных улицах города. В 2025 году власти расширили зону платных парковок на участок в границах Аллеи героев и ул. 7-й Гвардейской. Четвёртым этапом к июлю 2026 года станет коммерциализация оставшихся парковочных мест на 12 центральных улицах города и создание платных стоянок в Дзержинском районе у Димитриевского кладбища. После реализации этих планов общее количество платных парковочных мест в городе достигнет 4105, в числе которых 449 будут отведены для людей с инвалидностью.

