Волгоградская область – 9‑е место на Спартакиаде по регби‑7

В Казани на стадионе «Центральный» завершилась программа II Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов России по регби‑7 среди мужских команд. Сборная Волгоградской области провела второй день соревнований без поражений в утешительной сетке и по итогам плей‑офф за 9-15‑е места заняла 9‑ю строчку в итоговой турнирной таблице.

На стадии четвертьфинала волгоградцы уверенно обыграли команду Пермского края – 36:14. В полуфинале за 9-12‑е места сборная Волгоградской области взяла верх над Краснодарским краем – 31:21. В матче за 9‑е место команда одолела сборную Липецкой области со счётом 26:19, закрепив за собой место в топ‑10.

При этом стартовые матчи турнира волгоградцы провели в так называемой «группе смерти»: соперниками по группе стали будущие медалисты Спартакиады (Московская область и Республика Татарстан). Именно встречи с сильнейшими командами на ранней стадии предопределили путь волгоградцев в нижнюю сетку – попади сборная в другую группу, турнирный расклад мог бы быть принципиально иным.





Тем ценнее три победы подряд в плей‑офф: в регби‑7 темп предельно высокий, а исход встречи нередко решают секунды и эпизоды. Волгоградцы сумели не только удержать преимущество, но и наращивать его в концовках встреч, проявив характер и дисциплину. Попадание в десятку при участии 15 сильнейших региональных сборных – серьёзное достижение, которое подчёркивает поступательное развитие регби в регионе.

Итоговое положение команд:

1. Москва

2. Московская область

3. Республика Татарстан

4. Пензенская область

5. Красноярский край

6. Ростовская область

7. Санкт-Петербург

8. Калининградская область

9. Волгоградская область

10. Липецкая область

11. Краснодарский край

12. Новосибирская область

13. Пермский край

14. Курская область

15. Челябинская область

Александр Веселовский

Фото: Федерация регби России