Волгоградская область – 9‑е место на Спартакиаде по регби‑7

В Казани на стадионе «Центральный» завершилась программа II Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов России по регби‑7 среди мужских команд. Сборная Волгоградской области провела второй день соревнований без поражений в утешительной сетке и по итогам плей‑офф за 9-15‑е места заняла 9‑ю строчку в итоговой турнирной таблице.
На стадии четвертьфинала волгоградцы уверенно обыграли команду Пермского края – 36:14. В полуфинале за 9-12‑е места сборная Волгоградской области взяла верх над Краснодарским краем – 31:21. В матче за 9‑е место команда одолела сборную Липецкой области со счётом 26:19, закрепив за собой место в топ‑10.
При этом стартовые матчи турнира волгоградцы провели в так называемой «группе смерти»: соперниками по группе стали будущие медалисты Спартакиады (Московская область и Республика Татарстан). Именно встречи с сильнейшими командами на ранней стадии предопределили путь волгоградцев в нижнюю сетку – попади сборная в другую группу, турнирный расклад мог бы быть принципиально иным.
Тем ценнее три победы подряд в плей‑офф: в регби‑7 темп предельно высокий, а исход встречи нередко решают секунды и эпизоды. Волгоградцы сумели не только удержать преимущество, но и наращивать его в концовках встреч, проявив характер и дисциплину. Попадание в десятку при участии 15 сильнейших региональных сборных – серьёзное достижение, которое подчёркивает поступательное развитие регби в регионе.
Итоговое положение команд:
1. Москва
2. Московская область
3. Республика Татарстан
4. Пензенская область
5. Красноярский край
6. Ростовская область
7. Санкт-Петербург
8. Калининградская область
9. Волгоградская область
10. Липецкая область
11. Краснодарский край
12. Новосибирская область
13. Пермский край
14. Курская область
15. Челябинская область
Александр Веселовский
Фото: Федерация регби России