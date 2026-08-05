



Похищенного в Волжском суслика-читателя подбросили к зданию редакции после поднявшейся волны возмущений в социальных сетях. По словам горожан, искалеченная гипсовая фигурка нуждается в серьезном ремонте.

– Рано утром сотрудники редакции «Волжской правды» обнаружили у входа в здание мусорный пакет. Внутри находилась та самая фигурка суслика, которую несколькими днями ранее сломали и похитили, – рассказали в администрации города-спутника.





Подброшенный суслик, отмечают в мэрии, серьезно пострадал от рук вандалов. У фигурки, которая стал едва ли не новым символом города, уничтожена почти вся нижняя часть.

– Из-за сломанных крепежей установить суслика на прежнее место технически невозможно. В ближайшее время его передадут на реставрацию скульптору Николаю Карпову. Однако даже после восстановления это будет не прежний суслик, а символ со шрамами и своей историей, – убеждены в администрации Волжского. – Поиски вандалов продолжаются совместно с правоохранительными органами.

О покушении на гипсовую скульптуру в городе-спутнике сообщили накануне. Посмотрев на проделки вандала, с корнем вырвавшего грызуна с его привычного места, сотрудники администрации заявили о начатых поисках.

– Хулиганство — не ок. Нарушителя найдут, – заявили в администрации Волжского, которая выложила видео происшествия в своих соцсетях. – Так что готовьтесь, гражданин. Звездный час близко.

Фото редакции газеты "Волжская правда"