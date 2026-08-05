



В Волгоградской области Дубовский районный суд поставил точку в уголовном деле о смертельном ДТП на саратовской трассе. К ответственности был привлечён 38-летний курганец, спровоцировавший лобовое столкновение.





- Утром 13 февраля 2026 года, управляя автомобилем Mercedes-Benz ML 350, ехал в сторону г. Волгограда по федеральной автомобильной дороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». На 602-м км автотрассы мужчина выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Peugeot Partner, — уточнили в прокуратуре Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места столкновения кадрам, ДТП произошло на огромной скорости. Оба автомобиля оказались сильно искорёжены. Водитель Peugeot Partner получил серьёзные повреждения и от полученных травм скончался.

Отметим, фигурант свою вину признал и попытался компенсировать семье погибшего ущерб. Решением Дубовского районного суда лихач приговорён к 1 году и 6 месяцам принудительных работ. Кроме того, на 1 год и 6 месяцев ему запрещено управлять транспортными средствами.

Фото: ИА «Высота 102», прокуратура Волгоградской области