Около 5 тысяч волгоградских налогоплательщиков перешли на АвтоУСН

В Волгоградской области растет количество налогоплательщиков, применяющих режим автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН). Как сообщили в УФНС России по региону, по состоянию на 1 января 2026 года АвтоУСН стали применять 2 895 индивидуальных предпринимателей и организаций, а уже по итогам полугодия таких налогоплательщиков стало 4 889.

Данный налоговый режим был впервые введен в нашем регионе в формате эксперимента с начала текущего года Законом Волгоградской области № 93-ОД от 07.11.2025.

– За это время суммарный доход налогоплательщиков, применяющих АвтоУСН, достиг 25 млрд рублей, а сумма налога, уплаченная в бюджет, составила порядка 1,2 млрд рублей. При этом большую часть суммарного дохода, 92%, обеспечили индивидуальные предприниматели, – сообщили в УФНС России по региону.

Существенный прирост налогоплательщиков, более чем на 68%, подтверждает эффективность и удобство автоматизированного налогового режима, который берет на себя рутинные бухгалтерские операции, позволяя предпринимателям сосредоточиться на развитии своего дела.

АвтоУСН, напомним, имеет ряд преимуществ, поскольку позволяет бизнесу не тратить дополнительные усилия и время на расчет налогов, подготовку деклараций и отчетности – этот процесс осуществляется в автоматическом режиме после поступления соответствующей информации в налоговые органы. Также налогоплательщики, применяющие АвтоУСН, не уплачивают НДС и страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования.

Применять данный налоговый режим могут все вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели и организации (соответствующие условиям), уведомив об этом налоговый орган в течение 30 рабочих дней после постановки на учет.

Налогоплательщики, применяющие УСН или НПД могут перейти на АвтоУСН со следующего календарного месяца после подачи уведомления. Организации и ИП, применяющие иные режимы налогообложения, могут перейти на АвтоУСН с начала нового календарного года, уведомив об этом налоговый орган не позднее 31 декабря года, предшествующего году перехода.

Подать уведомление о переходе на АвтоУСН можно с помощью «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» или «Личного кабинета юридического лица», а также через уполномоченную кредитную организацию. Более подробную информацию о порядке применения АвтоУСН можно получить на официальном сайте ФНС России.