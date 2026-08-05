Сбои интернета снизили количество обращений в Волгоградскую облдуму





572 обращения поступили в Волгоградскую облдуму за 7 месяцев 2026 года. Как сообщили в регпарламенте, из них 319 были направлены в письменном виде, что на 15% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года, 46 – с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (на 53% больше прошлогоднего количества). При этом на 36% уменьшилось количество обращений через интернет-приемную - до 207. Это связано с нестабильной работой интернета, объяснили в облдуме.

Больше всего обращений связаны с ЖКХ, благоустройством и строительством – 20%. На вопросы по соцзащите пришлось 10% обращений, экологии и аграрной политики – 36%.

Работа транспорта беспокоила 8% из числа обратившихся, законность и правопорядок - еще 6%. На здравоохранение и образование пришлось 4% из общего количества поступивших писем.

При этом более половины обращений (51%) были адресованы председателю облдумы, 4% - его заместителям, 9% получили комитеты и комиссии, а 39% - непосредственно депутаты.

По итогам было рассмотрено 47% обращений, еще 51% направлены по компетенции в профильные организации, органы государственной власти и местного самоуправления для принятия мер. При работе с обращениями граждан соблюдаются установленные сроки рассмотрения, а обратившимся направлены ответы с подробными разъяснениями по всем затронутым вопросам, заверили в регпарламенте.