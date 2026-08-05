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Общество

В мэрии прокомментировали утренний вой сирен на западе Волгограда

Общество 05.08.2026 17:53
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05.08.2026 17:53


Власти Волгограда прокомментировали звуки сирен, напугавшие жителей и гостей областного центра утром 5 августа. В мэрии опровергли слухи о проведении на территории Дзержинского и Краснооктябрьского районов неанонсированных ранее учений.

- По информации комитета гражданской защиты населения администрации Волгограда, проверки системы оповещения на территории Волгограда не осуществлялись. Мероприятия проходили в районах области, - подчеркнули в пресс-службе муниципалитета.

В качестве возможного источника власти назвали находящиеся на территории города промзоны.

- Также отметим, что звуковые сирены расположены и на территориях промышленных предприятий и заводских объектов. Их управление (включение и выключение), в том числе в рамках учений, осуществляется собственными диспетчерскими службами, - добавили в администрации.

Отметим, о включившихся сиренах волгоградцы стали массово сообщать 5 августа в 10:00. По словам очевидцев, тревожные звуки доносились с улиц непродолжительное время и поставили многих в ступор. Они не сопровождались привычным речевым сигналом и смс-рассылкой о беспилотной или же ракетной опасности, из-за чего горожане не понимали, нужно ли им как-то реагировать на стоящий в округе вой.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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