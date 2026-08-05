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Экономика

Андрей Бочаров назвал приоритеты бюджетной политики на 2027 год

Экономика 05.08.2026 11:53
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05.08.2026 11:53


Вопросы формирования ключевых положений областного бюджета на будущий год и на плановый период были рассмотрены сегодня, 5 августа, на совещании у губернатора с участием заместителей главы региона и руководителей профильных ведомств. 

Как сообщили в администрации региона, Андрей Бочаров отметил необходимость исходить из консервативного сценария развития экономики при формировании главного финансового документа. При этом он подчеркнул особую важность выделения средств на поддержку участников СВО, выполнение соцобязательств и реализацию приоритетных проектов развития.  

Губернатор назвал ситуацию в экономике устойчивой и стабильной. 

- Социальные обязательства выполняются в полном объеме. Реализация инвестиционных проектов в целом проходит в соответствии с графиками, — заявил он. 

Он также призвал уделить внимание повышению эффективности бюджетных расходов и созданию дополнительных условий для привлечений инвестиций, в том числе путем реализации частных проектов. 

Фото администрации Волгоградской области

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