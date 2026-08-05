Активисты организации «Северный человек» из Михайловки Волгоградской области заставили извиняться на камеру работника пасеки, которого заподозрили в хулиганстве. Соответствующие видеоролики выложены в паблике организации.
Как утверждают активисты, юноша начал наведываться в хутор Большой и пугать жителей. Так, якобы он следил за женщинами, покупал энергетики детям и вообще, «бедокурил» и был «опасным типом».
Активисты также озвучили информацию о том, что молодой человек будто бы уже «кого-то подрезал», а также якобы неоднократно проходил лечение в психдиспансере.
Заподозренного в хулиганстве молодого человека заставили извиняться на камеру.
- Больше я в хуторе не появлюсь, - говорит на видео испуганный парень. – Больше ни к кому приставать не буду.
При этом за кадром ему диктуют, что ему еще надо сказать, и молодой человек эти слова и повторяет.
- Приношу извинения жителям , - продолжает он.
Видео заканчиваются угрозой неизвестного человека, который за камерой говорит, «если еще увижу в Большом, пеняй на себя. Ты понял?».
Между тем, опубликованный видеоролик вызвал неоднозначную реакцию. Большинство поддерживают действия активистов и благодарят их. В то же время редкие пользователи задаются вопросом, есть ли полномочия на такие действия у активистов и не подменяют ли они полицию в охране общественного порядка? К тому же взрослые мужчины обнародовали сведения о здоровье молодого человека, которые, как известно, запрещены к распространению.
После завязавшейся дискуссии в организации пояснили, что с молодым человеком ничего плохого не произошло. Как выяснилось, поведение парня было обусловлено его диагнозом, что подтвердила его мама. С парнем рассчитались за работу и отвезли его домой. Свидетелем отправки молодого человека была глава сельского поселения.
Справка. Организация «Северный человек», ячейки которой действуют во многих регионах России, позиционирует себя как объединение для консолидации граждан на основе славянского этноса, популяризации и сохранении традиционных ценностей, патриотического воспитания молодёжи, поддержки физического и духовного развития, а также для помощи СВО.