Как утверждают активисты, юноша начал наведываться в хутор Большой и пугать жителей. Так, якобы он следил за женщинами, покупал энергетики детям и вообще, «бедокурил» и был «опасным типом».

Активисты также озвучили информацию о том, что молодой человек будто бы уже «кого-то подрезал», а также якобы неоднократно проходил лечение в психдиспансере.

- Больше я в хуторе не появлюсь , - говорит на видео испуганный парень. – Больше ни к кому приставать не буду.

При этом за кадром ему диктуют, что ему еще надо сказать, и молодой человек эти слова и повторяет.

Видео заканчиваются угрозой неизвестного человека, который за камерой говорит, «если еще увижу в Большом, пеняй на себя. Ты понял?».

Между тем, опубликованный видеоролик вызвал неоднозначную реакцию. Большинство поддерживают действия активистов и благодарят их. В то же время редкие пользователи задаются вопросом, есть ли полномочия на такие действия у активистов и не подменяют ли они полицию в охране общественного порядка? К тому же взрослые мужчины обнародовали сведения о здоровье молодого человека, которые, как известно, запрещены к распространению.

После завязавшейся дискуссии в организации пояснили, что с молодым человеком ничего плохого не произошло. Как выяснилось, поведение парня было обусловлено его диагнозом, что подтвердила его мама. С парнем рассчитались за работу и отвезли его домой. Свидетелем отправки молодого человека была глава сельского поселения.