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Общество

«Беда сама ворвалась в наш двор»: волгоградцы рассказали, почему ударили лопатой вырвавшегося за порог алабая

Общество 05.08.2026 16:43
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05.08.2026 16:43


В Волгограде история о жестоком избиении вырвавшегося за порог алабая обрастает новыми подробностями. В ответ на претензии хозяйки Тора собственники дома, к которому и подошел пес, заявили о вынужденной защите собственного питомца.

Вы хорошо представляете себе алабая? Собака, которая может убить волка. Так вот этот пес подошел к нашей калитке. Наш русский спаниель начал лаять, и брат, подумав, что кто-то пришел, действительно открыл дверь, – рассказывает жительница Кировского района Татьяна. – Никто не собирался издеваться над псом. Но он начал грызть нашу собаку. Брат пытался оттащить алабая за холку, но это не помогало. Что мы должны были делать? Да, ударили тем, что было под рукой.

По словам Татьяны, сразу после ЧП ей понадобилась помощь медиков – из-за переизбытка эмоций у волгоградки случился гипертонический криз.

Мы – абсолютно не скандальные люди. Не трогайте нас, и мы никогда не будет трогать вас. Но получилось так, что беда сама ворвалась в наш двор. На записях, которые были сняты с домофона, не слышно, как рычал алабай, как кричала я, пытаясь выгнать его с нашего участка. Если честно, история хозяйки животного о том, что она выбежала на несколько минут сделать укол, звучит как детский лепет и не снимает с нее ответственности. Такая собака должна находиться в вольере, а не гулять по двору, тем более выбегая за пределы своего дома.

Волгоградка заявляет, что после скандальной истории с собакой их соседка опубликовала в социальных сетях их личные данные и адрес, якобы призвав к физической расправе. Корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют эту информацию.

О жестоком избиении своей собаки жительница частного сектора в Кировском районе сообщила на прошлой неделе. По словам Ольги, ее сосед ударил алабая по кличке Тор ножом и лопатой, а после пытался задушить удавкой.

Я пришла к соседу с вопросами: «Зачем ты так издевался над животным? Оно напало на тебя или на твою сестру?». В ответ он нехотя сказал лишь, что Тор мог укусить его собственную собаку. Мог, но не укусил. Соседям же он заявляет, что наш алабай якобы помочился у его дома, – говорила Ольга. – Между тем, из пяти с половиной лет своей жизни Тор четыре года был служебной собакой, ориентированной на помощь людям. Никаких нареканий от соседей в его адрес не звучало ни разу. Более того, и взрослые, и дети всегда останавливались, чтобы сфотографироваться с такой большой и доброй собакой. Такого жестокого отношения со стороны человека Тор просто не заслужил.

Для заключения медэкспертов все документы и фотографии ран владелица животного планирует отправить в Москву. Отметим, что конфликт между волгоградцами в пресс-службе полиции до сих пор не комментировали.

Фото Ольги Верблюдовой

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