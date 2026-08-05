



С 4 на 5 августа Вооружённые силы России нанесли ночной массированный удар по Украине с помощью ракет и БПЛА. Военные продавили западное ПВО и с филигранной точностью поразили транспортно-логистические центры и склады, используемые Украиной для хранения товаров откровенно военного и двойного назначения.

- Нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены транспортно-логистические и распределительные центры в городе Киеве и Киевской области, - подчеркнули в военном ведомстве.

В числе поражённых объектов в Киеве: логистический центр «МЛП-Чайка», инновационный терминал и логистический центр «Новая почта», транспортно-логистический центр «Транс-Лоджистик», логистический центр «Эпицентр». В Киевской области целью ударов стали: логистический центр «Терминал Бровары», транспортно-логистический центр Бровары «Рабен Украина», логистический центр «Бровары».

Кроме того, уничтожены были сухогрузы рядом с Одессой, перевозящие, по данным разведки, вооружения для ВСУ.

Фото из архива Минобороны