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Спорт

Регбийный турнир Спартакиады народов России начнётся в первый день августа

Спорт 30.07.2026 11:32
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30.07.2026 11:32


В Казани 1–2 августа на стадионе «Центральный» пройдёт регбийный турнир в рамках Спартакиады народов России. За призовые места поборются 15 команд из разных уголков страны – среди них традиционные лидеры российского регби: Москва, Санкт‑Петербург, Красноярский край, Республика Татарстан, Волгоградская область и другие.

Команды распределены по четырём группам.

В группе А сыграют Москва, Калининградская область и Краснодарский край. Группу Б составили Красноярский край, Ростовская область, Липецкая область и Пермский край.

В группе В – Республика Татарстан, Московская область, Волгоградская область и Курская область.

Группа Г объединила Пензенскую область, Санкт‑Петербург, Новосибирскую и Челябинскую области.

Волгоградцы попали в непростую группу В, где им предстоит встретиться с сильными соперниками: Республикой Татарстан, Московской и Курской областями. Именно результаты этих встреч определят дальнейший путь команды в плей‑офф.

Расписание матчей сборной Волгоградской области выстроено так, что уже с первой игры придётся показывать максимум. 1 августа в 11:20 волгоградцы выйдут на поле против Московской области – это старт, где важно не растеряться под давлением соперника. Следующий вызов – встреча с Республикой Татарстан в 13:50. Хозяева турнира традиционно сильны в регби‑7, и эта игра станет настоящей проверкой характера. Завершит групповой этап матч против Курской области в 17:00 – здесь команде нужно будет грамотно распределить силы и сыграть тактически выверенно.

Формат регби‑7 оставляет мало права на ошибку: короткие таймы требуют от игроков высокой скорости, точности и слаженности. Для волгоградской команды каждый из этих трёх матчей – не просто очередная игра, а шаг к борьбе за призовые места.

2 августа стартует плей‑офф. С 10:00 начнутся четвертьфиналы за 9–15 места, а уже в 11:20 стартуют четвертьфинальные игры за 1–8 места. Далее расписание держит темп: полуфиналы за разные диапазоны мест пройдут с 13:20 до 15:20. Кульминацией турнира станут матч за 3‑е место в 18:20 и финал в 18:40. Церемония награждения запланирована на 19:00.

Для болельщиков вход на стадион бесплатный, но потребуется предварительная регистрация и получение билета.

Александр Веселовский

Фото: Федерация регби России

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