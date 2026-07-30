



Вратарь «Ротора» Никита Чагров в интервью «РБ Спорт» прошёл по всей шкале эмоций: от почти семейного тепла на армянской свадьбе до холодного профессионального разбора вратарских рисков. И между этими полюсами – горькое «чуть‑чуть не хватило» в стыковых матчах за выход в Премьер‑Лигу.

Отпуск как перезагрузка

Перед тем как снова погрузиться в жёсткий ритм сборов, команда позволила себе редкое единение вне поля. Почти все игроки «Ротора» вместе с семьями провели отпуск в Армении – поехали на свадьбу одноклубника Артёма Симоняна. Для Чагрова это была не просто смена обстановки, а настоящая перезагрузка после напряжённого сезона.

– Свой отпуск я целиком и полностью провёл в Армении, причём провёл его практически со всей командой. Наши жёны, дети были с нами – мы реально классно провели время вместе. Погода была супер, всё, в общем, сошлось как надо. Немного удалось перезагрузиться.

Свадьба получилась масштабной: два дня, выкуп невесты, венчание в церкви, национальные танцы в красивых костюмах. Среди гостей оказался и Генрих Мхитарян – футболист, которого в команде уважают не только за класс, но и за человеческие качества.

– Среди гостей на свадьбе был Генрих Мхитарян. Они с Симоняном играли вместе за сборную Армении, дружат много лет. Было приятно увидеть его. Ребята‑футболисты знали, что Генрих будет на свадьбе, и, естественно, все хотели с ним пообщаться чуть поближе, но мы все договорились, что особо дёргать его не будем. Не хотели мешать человеку хорошо проводить время.

Даже в такой неформальной обстановке Чагров не терял профессиональной оптики: отпуск – это про восстановление ресурса, чтобы потом снова выдерживать предельную нагрузку.





Стыки и чувство перед трибунами

После тёплой Армении – жёсткая реальность стыковых матчей. «Ротор» остановился в шаге от Премьер‑Лиги, уступив «Акрону». Для Волгограда такой выход – событие городского масштаба: на первый матч пришли 35 тысяч зрителей. Ответственность перед такими трибунами давит особо. Чагров не скрывает: после той игры его не покидало чувство стыда.

– После первой игры было какое‑то чувство стыда, прежде всего перед болельщиками. На ту игру пришло 35 тысяч человек – это много говорит о том, что для них значит команда. Они привыкли видеть от нас уверенную, сильную игру, но нам не удалось показать её в первом матче.

При этом по качеству футбола вратарь не считает соперника заведомо сильнее.

– Не считаю, что в РПЛ какой‑то запредельный уровень. На мой взгляд, колоссальной разницы между второй восьмёркой РПЛ и верхом Первой лиги вообще нет. Мы играли против равной команды, но статус второй был выше, вот и всё. Мы не боялись «Акрона».

В раздевалке после неудачи не было ни криков, ни взаимных упрёков: игроки понимали, что нужно собраться и выдать максимум во втором матче.

– В раздевалке не было криков и повышенных тонов. Мы понимали, что провели плохую игру, нужно максимально собраться и выдать матч жизни – лечь костьми на поле. Чуть‑чуть не хватило.

Почему трибуны не пустуют

Даже оставаясь в Первой лиге, «Ротор» собирает по 20 тысяч зрителей. Чагров объясняет это не только качеством игры, но и историей города.

– Наверное, так сложилось исторически. В советское время в Волгоградской области было несколько клубов, на которые ходили люди, но сейчас они не функционируют. Остался только «Ротор» – бренд не только Волгограда, но и области. Плюс наследие чемпионата мира имеет место – тут классный стадион, людям классно проводить там время. Город просто действительно обожает команду, футбол.

Это не про административный ресурс и не про принуждение – это про настоящую привязанность, которая передаётся из поколения в поколение: многих волгоградцев на стадион водили ещё деды и прадеды.

Уроки старших и уважение к профессии

В карьере Чагрова были эпизоды в больших командах – в частности, один сбор с «Ростовом» при Курбане Бердыеве. О тренере он говорит сдержанно, но уважительно.

– То, как при нём играл «Ростов», говорит, что он сильный тактик, умеет грамотно выстраивать игру прежде всего в обороне. Поэтому «Ростов» и забрался тогда высоко по таблице.

Тёплые воспоминания остались и о Артёме Дзюбе – о человеке, который для молодых игроков был настоящим «дядькой».

– Был момент, когда я только-только перешел в «Ростов». Захожу на базу клуба, где в коридоре в первый мой день меня встречает Дзюба. Он посмотрел на меня и сказал: «Большим людям привет». Прикольно с ним пообщались. В целом у меня о нем только приятные впечатления. Мы много с ним общались вне тренировок. Ничего плохого не могу сказать. Он реально был «дядькой» для молодежи.

Чагров без колебаний называет Дзюбу легендой российского футбола – за стабильность, умение держать уровень и справляться с давлением.

Цена рискованной передачи

Современный вратарь – это не только «ловец мячей», но и участник розыгрыша. Однако Чагров относится к этому компоненту прагматично – риск должен быть оправдан.

– Когда вратарь много задействован в игре ногами, разыгрывает мячи с защитниками, то есть риск нарваться на прессинг, потерять мяч, когда ваша команда раскрыта и не готова обороняться. Как итог, можно получить гол в свои ворота или, как минимум, опасный момент. Зачастую этот риск неоправдан.

– Мы много отсматриваем матчей, анализируем и поняли, что есть много ситуаций, когда из вратаря делают виновника. Даже тогда, когда он делает точную передачу своему игроку. Игрок теряет мяч после прессинга, вам забивают гол, и после матча все скажут, что виноват именно голкипер, отдавший такую передачу. Мол, принял неправильное решение. Такие вещи мне не нравятся. Поэтому лучше сыграть проще, но надежно.

Для вратаря надёжность – ответственность. Ошибка голкипера почти всегда приводит к голу, и её сложнее «подчистить», чем ошибку полевого игрока.

Пример Матвея Сафонова

Ориентиром для Чагрова служит Матвей Сафонов, закрепившийся в «ПСЖ» в условиях серьёзной конкуренции.

– Думаю, как раз ментальная составляющая. Изначально же он приходил туда вторым номером под Доннарумму, который давил своим статусом. Ему пришлось побороться за свое место, и он заслуженно его выиграл у Шевалье, который имеет французский паспорт и приходил первым номером. Своей игрой Матвей доказал, что все возможно. Такие примеры вдохновляют.

Вдохновляет не столько уровень техники, сколько способность сохранять хладнокровие и доказывать право на место в составе в условиях максимального давления.





Амбиции и реализм

У Чагрова есть чёткие цели: играть в РПЛ, а в перспективе – бороться за место в сборной России. При этом он трезво оценивает шансы.

– Хочу играть в РПЛ. И более того, я уверен, что мне это по силам. Играть с «Ротором» в РПЛ и еврокубках – было бы идеально.

Главная футбольная мечта – выиграть чемпионат мира в составе сборной России.

Попасть в сборную из Первой лиги – утопия. Хотя были и такие прецеденты. Можно верить в чудеса, конечно.

Он также отмечает, что уровень многих игроков Первой лиги вполне соответствует Премьер‑Лиге, и несправедливо считать вторую по статусу лигу «второсортной».

О будущем и интересе клубов

На вопрос об интересе со стороны ЦСКА Чагров отвечает сдержанно.

– Я читал об интересе со стороны ЦСКА, но ничего не могу сказать сейчас. Посмотрим, как всё будет.

А в мечтах у него – европейские топ‑лиги.

– Есть лиги мечты – Английская Премьер‑Лига и Бундеслига. В детстве мне очень нравился «Манчестер Юнайтед», но сейчас не могу назвать себя болельщиком. 100 процентов хотел бы там поиграть. Очень нравится английский футбол.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»