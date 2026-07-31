Малика Джавадова – в составе молодёжной сборной России





Полусредняя «Динамо‑Синара‑2» Малика Джавадова вошла в число кандидатов в молодёжную сборную России, которая впервые соберётся в новом статусе сообщает пресс-служба «Динамо-Синара». Главный тренер команды Оксана Роменская вызвала на учебно‑тренировочный сбор 21 гандболистку. Мероприятие пройдёт с 4 по 14 августа на базе ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи.

В заявке – игрок задней линии динамовского дубля Малика Джавадова. При этом в схеме Федерации гандбола России спортсменка фигурирует как правый крайний.

По словам Оксаны Роменской, основной акцент на сборе будет сделан на технико‑тактической подготовке с элементами общей физической подготовки, а также на формировании основного состава для международных матчей, запланированных на ноябрь.

Нам наконец дали допуск на международную арену – для девочек это огромная мотивация. Желаю всем продуктивного сбора и жду всех в хорошей форме, – отметила главный тренер молодёжной сборной.

Александр Веселовский

Фото: Федерация гандбола России