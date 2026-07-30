



3 августа на стадионе «Авангард» в Домодедово состоится матч 4‑го тура чемпионата России среди команд Первой лиги. Московский «Велес» на своём поле примет волгоградский «Ротор». Противостояние обещает стать одним из самых непредсказуемых в туре: обе команды пока демонстрируют лишь часть своего потенциала, оставляя главный козырь в резерве, а потому окончательный сценарий встречи остаётся предметом споров и догадок.

Для обслуживания встречи назначена следующая судейская бригада:

Главный судья – Михаил Черемных (Пермь). В зоне ответственности – общее управление ходом матча, принятие ключевых решений по нарушениям правил, контроль дисциплины участников.

Первый ассистент – Виктор Медведев (Москва). Зона контроля – правая боковая линия поля, сопровождение эпизодов на соответствующем фланге, фиксация офсайдов и нарушений в закреплённой зоне.

Второй ассистент – Никита Воропаев (Калининград). Зона контроля – левая боковая линия поля, выполнение аналогичных функций в закреплённом секторе.

Резервный судья – Олег Гусаков (Кисловодск). В обязанности входит контроль процедуры замен, проверка экипировки игроков, готовность к замене одного из членов судейской бригады в случае невозможности продолжения работы, фиксация ключевых событий матча.

Делегат матча – Андрей Губарьков (Москва). Отвечает за организационное сопровождение матча, соблюдение регламента проведения игры, координацию взаимодействия между сторонами и официальными лицами.

Инспектор матча – Михаил Еровенко (Краснодар). Осуществляет контроль за соблюдением правил игры и регламента соревнований, оценивает работу судейской бригады, формирует отчёт по итогам матча для компетентных органов лиги.

Распределение функций соответствует регламенту соревнований и обеспечивает полный охват всех аспектов проведения матча – от непосредственного судейства на поле до административного и экспертного контроля.

Александр Веселовский

Фото Андрея Поручаева