В Камышине подросток на скутере столкнулся с шиной и погиб

Следователи проводят проверку по факту смертельного ДТП в Волгоградской области, в котором погиб подросток на скутере. ДТП произошло еще 28 июля в Камышине. Пострадавшего доставили в больницу, где, несмотря на усилия медиков, он скончался.

– Подросток, не имея в силу возраста, права на управление мототехникой, управляя скутером, совершил столкновение с автомобильной шиной, находящейся на обочине дороги, – сообщили обстоятельства аварии в СУ СКР по региону.

В следственном органе предупреждает родителей о недопустимости передачи права управления мототехникой несовершеннолетним.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 21:20 мск 28 июля. 15-летний водитель скутера не справился с управлением и наехал на препятствие. В результате опрокидывания транспортного средства 14-летний пассажир скончался от полученных травм.

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