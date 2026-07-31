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Происшествия

Двое в тяжелом состоянии: в Волгограде возросло число пострадавших после удара БПЛА

Происшествия 31.07.2026 12:22
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31.07.2026 12:22


В Волгограде до восьми увеличилось число горожан, пострадавших во время ночной атаки дронов ВСУ.

– По уточненным данным, госпитализировано восемь пострадавших, из них двое в тяжелом состоянии, – прокомментировал губернатор Андрей Бочаров. – Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Увы, но ночной налет украинских дронов не обошелся и без жертв. При разборе завалов на месте принявшего удар дома по улице Булаткина в Красноармейском районе сотрудники экстренных служб обнаружили тело женщины.

Сегодняшней ночью Волгоград оказался в центре беспилотной атаки. В городе загорелись склады Wildberries в Дзержинском районе, а также промышленное предприятие топливо-энергетического комплекса на юге Волгограда. Смертоносные летательные аппараты угодили также в многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и в частный – в Красноармейском. Изначально в регионе сообщали о пятерых пострадавших. Подробнее обо всем – в материале ИА «Высота 102».

Фото из архива V102.ru

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