СКР расследует удар ВСУ по Волгограду

Следственный комитет России начал расследование преступления украинских вооруженных формирований, которые нанесли удар беспилотниками по гражданским объектам в Волгограде.

– В Волгоградской области вследствие ударов беспилотников ВФУ по гражданским объектам пострадали пять мирных жителей, – сообщили в следственном органе. – Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям.

Напомним, что в результате удара по Волгограду произошли возгорания в двух районах на складах и промышленном предприятии. В 8 МКД повреждено остекление.

Фото: СКР