Волгоградские суды восстановили прием документов в электронном виде

Работа сайтов судов и портала «Электронное правосудие» восстановлена. Об этом сообщили сегодня, 31 июля, в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

, накануне стало известно о временном прекращении приема документов через портал «Электронное правосудие» в районных и городских судах региона. По техническим причинам также были недоступны списки рассматриваемых дел. Спустя сутки работа портала возобновилась.