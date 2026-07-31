Волгоградские суды восстановили прием документов в электронном виде

Работа сайтов судов и портала «Электронное правосудие» восстановлена. Об этом сообщили сегодня, 31 июля, в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.
Общество 31.07.2026 14:24
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31.07.2026 14:24
Напомним, накануне стало известно о временном прекращении приема документов через портал «Электронное правосудие» в районных и городских судах региона. По техническим причинам также были недоступны списки рассматриваемых дел. Спустя сутки работа портала возобновилась.
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