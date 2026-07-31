Прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА на Волгоград

Прокуратура Волгоградской области открыла горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи после ночной атаки вражеских беспилотников на областной центр. Как сообщили в надзорном органе, обращения примут по телефону 8-960-892-10-20.

, как сообщал губернатор Волгоградской области, после налета украинских БПЛА были зафиксированы повреждения в многоквартирном доме в Тракторозаводском районе Волгограда, остекление в 8 МКД, в частном домовладении в Красноармейском районе. Также произошли возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и на складских помещениях в Дзержинском районе. Оперативные службы ликвидируют возгорания. В результате пострадали пять человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь,