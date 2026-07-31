



Волгоградские предприниматели после ночной атаки на склады Wildberries в Дзержинском районе подводят печальные итоги, подсчитывая количество сгоревшего товара.

– Сегодня на складе, куда я на постоянной основе отвозила вещи, сгорела большая часть нашего товара, – рассказывает основатель бренда Mamalino Евгения Ивашикина. – Конечно, морально очень тяжело. Но нужно двигаться вперед – сдаваться мне нельзя. У меня пятеро детей, собственное производство и огромное количество ответственности.

На фоне массовых атак на крупные логистические центры Wildberries волгоградцы думают не только о нынешнем положении дел, но и о будущих сезонах.

– Два дня назад у меня была отгрузка на волгоградский склад. Успели ли мой товар вывезти оттуда, я пока не знаю, – говорит основатель бренда «Мастерская чудес» Оксана Муравьева. – Сегодня утром я уже смотрю другие площадки и думаю, как мне поступить в сложившейся ситуации. Одно понятно точно: тезис про то, что все яйца нельзя складывать в одну корзину, сегодня приобретает небывалую популярность. Непонятно, как начинать новый сезон. К примеру, у моей подруги, которая занимается пошивом одежды, уже набран персонал. Зарплату людям, арендные платежи, налоги ведь никто не отменял. Поэтому будем собираться с силами и искать выход из ситуации.

Волгоградский склад Wildberries подвергся атаке дронов ВСУ сегодняшней ночью. Под удар попали также промышленное предприятие топливно-энергетического комплекса не юге города, многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частный – в Красноармейском. Во время ночного налета смертоносных летательных аппаратов пострадали пять человек: их состояние корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют в комитете здравоохранения.

Подробности тяжелой для волгоградцев ночи собрали в отдельном материале.

Фото сгенерировано с помощью ИИ