



Губернатор Волгоградской области и заместитель министра МВД РФ, начальник следственного департамента ведомства поздравили новоиспеченных лейтенантов, закончивших обучение в Волгоградской академии МВД. Андрей Бочаров и Сергей Лебедев пожелали выпускникам учебного заведения успешной службы и выполнения поставленных задач.





Очередной выпуск в Волгоградской академии МВД состоялся в год ее 60-летия. Глава региона отметил, что выпускников этого учебного заведения отличают высокий уровень профессионализма и ответственность при выполнении поставленных задач.

- Подготовленные в прославленном высшем учебном заведении МВД России офицеры достойно представляют родную академию в Волгоградской области, во всех регионах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья: умело используют полученные знания, подтверждают заслуженно высокий статус своего орденоносного высшего учебного заведения, — подчеркнул Андрей Бочаров.





Отдельные слова благодарности губернатор адресовал Министерству внутренних дел России и лично Министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву за конструктивное взаимодействие в решении вопросов обеспечения комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области.