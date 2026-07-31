100 конфискованных мотоциклов передали волгоградские приставы на СВО

Сотрудники Краснооктябрьского районного отделения судебных приставов города Волгограда передали Министерству обороны Российской Федерации 100 единиц мототехники, обращенной в доход государства. Как сообщили в УФСПП по Волгоградской области, грузовой автомобиль с крупной партией мототехники, следовавшей из Казахстана, был остановлен на территории региона весной прошлого года. При проверке выяснилось, что на груз отсутствовали таможенные декларации.
Суд признал владельца груза виновным в совершении административного правонарушения по статье 16.21 КоАП РФ и назначил наказание в виде конфискации товара. После вступления решения суда в законную силу имущество поступило в распоряжение службы.
Теперь оно послужит для решения задач, стоящих перед Вооруженными силами РФ.
Фото УФСПП по Волгоградской области