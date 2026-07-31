



В волгоградских пунктах выдачи заказов Wildberries после ночной атаки беспилотников сообщают о задержках машин. Впрочем, говорить о том, что с начала атак на крупные логистические центры, их работа поменялась коренным образом, сотрудники ПВЗ все же не берутся.

– Обычно за сутки мы встречаем три машины – ночью, днем и вечером. Пока приходила только «ночная» – та, что выехала со склада еще накануне. А вот дневной нет до сих пор, – рассказывают в одном из крупных ПВЗ Центрального района. – Конечно, в последнее время часть товаров приходит позже назначенного, но я не скажу, что работа остановилась. Из-за новых логистических цепочек заказы доходят до клиентов в среднем за три дня.

Несмотря на то, что проходимость многих пунктов Wildberries к концу июля существенно сократилась, и продавцы, и работники ПВЗ надеются «отыграть» вынужденные потери в горячий сезон подготовки к школе.

– По правде говоря, год назад в это время был такой же простой – люди уходили в отпуска и не очень-то думали о заказах. А вот в августе начиналась традиционная «горячая пора». Думаю, что в этом году, даже с учетом всех обстоятельств, мы все равно нарастим обороты, – рассуждает собеседница ИА «Высота 102».

Разительных перемен в своей работе не заметили и в других пунктах выдачи. Так, одна из сотрудниц Wildberries в Кировском районе рассказала, что с начала сегодняшнего дня принимала уже две машины с товарами.

– Ребята сказали, что не прощаются и сегодня приедут еще, – отметила волгоградка. – С клиентами в последние недели действительно стало похуже, однако сейчас это похоже на стандартную сезонную историю. Как будет дальше, говорить сложно. Руководство компании ничего конкретного нам не говорит, предлагая узнавать новости в прессе.

Сегодняшней ночью в Волгограде атаковали складские помещения Wildberries в Дзержинском районе. Комментируя происшествие, в компании уже традиционно заявили о перестроении логистических цепочек и переводе товаров на другие объекты. Как очередной удар по инфраструктуре онлайн-платформы сказался на волгоградских предпринимателях, рассказали в отдельном материале.

Фото Павла Мирошкина