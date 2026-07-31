Атака БПЛА на Волгоград не привела к сбоям в работе АЗС. Корреспонденты ИА «Высота 102» проехали по заправкам в Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах города и убедились, что проблем с отпуском автомобильного топлива нет.

«Роснефть», «Лукойл» и «Teboil» функционируют в прежнем режиме. В наличии, как и днем ранее, есть АИ-92, АИ-95 и дизтопливо. Самая «длинная» очередь примерно из двух десятков машин образовалась на АЗС на улице Пархоменко. Некоторые водители признались, что решили залить бензин про запас после ночной атаки БПЛА, дескать с полным баком им спокойнее. Другие отметили, что уезжают на выходные дни за город, поэтому и приехали дозаправиться. В остальных точках, в зависимости от количества колонок, на заправку уходит от 5 минут.