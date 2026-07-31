



Волгоградцам, чье имущество пострадало во время ночной атаки ВСУ, пообещали выплатить компенсации.

– Как только в Тракторозаводском районе завершили работу оперативные службы, муниципалитет приступил к поквартирному обследованию домов, в которых выбило стекла: выполняются замеры оконных проемов. Также сотрудники администрации проводят работу по вопросам выплат горожанам, у которых пострадало имущество, – заявили в мэрии.

Согласно подписанному губернатором Андреем Бочаровым постановлению в случае частичной потери имущества волгоградцы могут рассчитывать на выплату в размере 78375 рублей, за полностью утраченное имущество – 156750 рублей на человека.

Финансовую помощь получат и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. В случае утраты имущества им обещают перечислить 300 тысяч рублей.

Сегодня ночью Волгоград атаковали беспилотники ВСУ. Украинские дроны попали в склады Wildberries в Дзержинском районе и ударили по промышленному предприятию топливо-энергетического комплекса на юге города. Кроме этого, пострадали многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частный – в Красноармейском. В больницы города после налета БПЛА доставлены пятеро волгоградцев. Подробнее обо всем рассказали в отдельном материале.

После ночного ЧП в школе № 1 открыли пункт временного размещения. Для жителей домов на севере Волгограда подготовили спальные места и горячее питание.

Фото Геннадия Гуляева