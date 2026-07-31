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Пожар на складе Wildberries и 5 пострадавших: все, что известно о последствиях атаки ВСУ на Волгоград

Общество 31.07.2026 08:54
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31.07.2026 08:54


В Волгограде ночью 31 июля отражали массированную террористическую атаку украинских БПЛА. В результате в городе возникли возгорания на территории промышленного предприятия в южной части промзоны и складских помещений в Дзержинском районе. Повреждено остекление в нескольких многоквартирных жилых домах. Есть пострадавшие. Все, что известно к этому часу о последствиях воздушного налета – в материале ИА «Высота 102».

Горит Wildberries

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который рано утром первым прокомментировал массированный удар по Волгограду, сообщил о возгорании складских помещений в Дзержинском районе.

– Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе. В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе. На данный момент на месте работают оперативные службы, ликвидация возгораний продолжается, – сообщил Андрей Бочаров.

Через некоторое время появилось официальном сообщение онлайн-ретейлера Wildberries. В компании потвердели, что в результате атаки загорелся их склад в Волгограде.

– Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе компании.

В связи с произошедшем Wildberries перестроил свои логистические маршруты, чтобы не приостанавливать работу.

В настоящее время оперативные службы ликвидируют возгорание. Из-за пожара над городом нависло темное облако дыма. Власти города сообщили, что стягивают на место происшествия дополнительные водовозки.

Повреждены жилые дома

Мэрия Волгограда сообщила, что в результате атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре повреждено остекление многоквартирных домов.

– На территории Волгограда в результате массированной террористической атаки БПЛА повреждено остекление 8 МКД в Тракторозаводском районе. На время работы оперативных служб для жителей был оперативно открыт пункт временного размещения на территории школы №1, – уточнили в администрации города.

В Волгограде для жителей пострадавших домов открыты пункты временного размещения. Всех желающих власти готовы вывезти на автобусах, но, как сообщается, пока на территории ПВР жителей нет.

Есть пострадавшие

На данный момент известно, что в результате ночной атаки БПЛА в Волгограде пострадало пять человек.

– Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, – сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Власти пока не уточняют информацию о том, кто получил ранения и насколько они серьезные.

Отмена угрозы и задержка авиарейсов

Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области 9 часов. Силы ПВО отражали продолжающиеся атаки. Угроза миновала в 07:14 мск. Был объявлен отбой опасности БПЛА.

Между тем, аэропорт Волгограда по состоянию на 08:30 мск 31 июля был все еще закрыт для полетов. Из-за действующих ограничений задерживаются 16 авиарейсов. В том числе из Москвы, Санкт-Петербурга и Еревана. Сбой в расписании коснулся и 8 бортов, планирующих вылет в две столицы России. 

Минобороны отчиталось о сбитых над Волгоградской областью беспилотниках. Всего, по данным ведомства, в Волгоградской области и еще в 10 регионах России был перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

«Горячая линия» прокуратуры

Правовую помощь пострадавшим от ночной атаки жителям готова оказать прокуратура Волгоградской области. Сразу после случившегося надзорное ведомство открыло горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи.

Обращения примут по телефону 8-960-892-10-20. 

Напомним, что в ходе прошедшей ночи в Волгограде звучали сирены и ракетной опасности, которая действовала 6 минут. 

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