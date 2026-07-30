Главное, без паники: сирены воздушной тревоги завоют в Новоаннинском





Сигнал о ракетной опасности передадут сегодня в городе Новоаннинский Волгоградской области. Жителей предупреждают, что сирены будут звучать в учебном формате.

Вой сирен и специальные голосовые сообщения систем централизованного оповещения горожане услышат сегодня в 10:00. В администрации подчеркивают – тренировка пройдет для детальной отработки всех действий властей при получении реального сигнала о ракетной опасности.

Напомним, что этим летом в Волгограде и Волжском стали включать сигналы воздушной тревоги при возможной атаке ракетами. Услышавших эти звуки горожан просят перекрыть дома газ и воду и, взяв в руки «тревожный чемоданчик», без отлагательств спуститься в заглубленное помещение. Подробную инструкцию корреспонденты ИА «Высота 102» публиковали в отдельном материале.

Накануне сотрудники МЧС и администрации Волгограда наведались в подземные укрытия Центрального района. Судя по опубликованному фотоотчету, проверяющие заглянули в подземные паркинги на территории многоквартирных домов.

Фото сгенерировано с помощью ИИ