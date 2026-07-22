



Министерство транспорта России ввело ограничения на якорную стоянку судов в районах подходов к портам Азов и Кавказ. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», новые правила вступят в силу через 10 дней после официальной публикации.

Главное требование – стоянка допускается только в зонах, защищенных средствами противовоздушной обороны. Ограничения не распространяются на порты Ейск, Таганрог и Темрюк.

Помимо этого, судам с неисправными средствами связи будет запрещен как заход в порты, так и движение в их акватории.

Минтранс пошел на эти меры на фоне серии атак беспилотников на суда в районе ключевых транспортных узлов Азовского и Черного морей. Ранее вблизи портов уже были зафиксированы несколько подобных инцидентов. Нововведения призваны повысить уровень безопасности судоходства в условиях сохраняющихся угроз.