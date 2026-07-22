Двое жителей Краснодарского края погибли от атак ВСУ





Девушка, раненая при атаке на складской комплекс Wildberries в Краснодаре, скончалась в больнице. Эту печальную новость озвучил сегодня, 22 июля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще трое пострадавших остаются в медучреждениях, шестерым оказана амбулаторная помощь. Второй погибший - охранник одного из предприятий в Армавире, куда попали обломки сбитого украинского дрона.

По словам губернатора, в настоящее время пожар на складе локализован. Рядом с ним находились школьные автобусы, которые также получили повреждения. Часть транспорта отправят на ремонт, чтобы успеть до начала учебного года.



Жителям поврежденных домов в Краснодаре и Динском районе окажут помощь в восстановлении жилья.



- Мы максимально прикрываем критические объекты, но враг, пытаясь дестабилизировать ситуацию, переключается на мирные гражданские предприятия, - заявил губернатор.



В связи с этим глава региона поручил подчиненным совместно с собственниками предприятий, влияющих на жизнь людей, обеспечить антитеррористическую защищенность наравне с критической инфраструктурой.