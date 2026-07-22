ВСУ продолжает атаки на склады Wildberries: есть пострадавшие





ВСУ на протяжении нескольких дней атакует склады крупнейшего в России маркетплейса. В ночь на 22 июля удары совершены по центрам в Краснодаре и Невинномысске. Об атаке на склады компании сообщила ее глава Татьяна Ким.

- Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске, – заявила она в ТГ WB. - Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет - люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь.



Глава компании с горечью прокомментировала случившееся.

- Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное - нам надо продолжать делать, что делаем на благо людей, - написала она.

Известно, что после возгорания на объекте в Невиномысске за медицинской помощью обратились пятеро. В Краснодаре – десять пострадавших.

Напомним, 21 июля после атаки ВСУ горел склад в Электростали. Тогда Татьяна Ким заверила, что сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются в ПВЗ.

- Компания оперативно скорректировала бизнес-процессы и перенастроила логистические цепочки. Wildberries продолжает обеспечивать доступ к миллионам товаров в пешей доступности от дома, - заявляла она.