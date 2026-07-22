Главное

ВТЗ встретил День металлурга: более 350 сотрудников отмечены наградами Рейтинг школ Волгограда и области по итогам ЕГЭ-2026: смотрим, где больше всего стобалльников Парковка взамен Привокзальной площади в Волгограде заработает в тестовом режиме с 21 июля Под Волгоградом СК проверяет скандальную майнинг-ферму Евгения Ищенко Топливная «засуха» провоцирует рост: смотрим цены и наличие бензина на АЗС в Волгограде

Актуально

Экс-игрок «Ротора», участник СВО и «коренные»: кто собрался в Госдуму от Волгоградской области

Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фото

«Нас обманули»: в селе Волгоградской области «под шумок» реорганизовали местную школу

Федеральные новости

Федеральные новости
 ВСУ продолжает атаки на склады Wildberries: есть пострадавшие
ВСУ на протяжении нескольких дней атакует склады крупнейшего в России маркетплейса. В ночь на 22 июля удары совершены по центрам в Краснодаре и Невинномысске. Об...
Федеральные новости
 Мигрантам с судимостью запретят получать гражданство РФ
Судимость за любое преступление станет основанием для отказа в получении гражданства РФ, разрешения на временное проживание и вида на жительство. Заокнопроект был принят депутатами Госдумы во втором и третьем...
Федеральные новости

ВСУ продолжает атаки на склады Wildberries: есть пострадавшие

Федеральные новости 22.07.2026 08:32
0
22.07.2026 08:32


ВСУ на протяжении нескольких дней атакует склады крупнейшего в России маркетплейса. В ночь на 22 июля удары совершены по центрам в Краснодаре и Невинномысске. Об атаке на склады компании сообщила ее глава Татьяна Ким. 

- Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске, – заявила она в ТГ WB. -  Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет - люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь.

Глава компании с горечью прокомментировала случившееся. 

- Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное - нам надо продолжать делать, что делаем на благо людей, - написала она.

Известно, что после возгорания на объекте в Невиномысске за медицинской помощью обратились пятеро. В Краснодаре – десять пострадавших. 

Напомним, 21 июля после атаки ВСУ горел склад в Электростали. Тогда Татьяна Ким заверила, что сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются в ПВЗ. 

- Компания оперативно скорректировала бизнес-процессы и перенастроила логистические цепочки. Wildberries продолжает обеспечивать доступ к миллионам товаров в пешей доступности от дома, - заявляла она. 

Между тем, некоторые волгоградцы, которые заказывали ранее товар на Wildberries, сообщают о задержках  с его доставкой, достигающих  уже нескольких дней.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
22.07.2026 08:32
Федеральные новости 22.07.2026 08:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.07.2026 19:33
Федеральные новости 21.07.2026 19:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.07.2026 14:34
Федеральные новости 21.07.2026 14:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.07.2026 07:34
Федеральные новости 21.07.2026 07:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.07.2026 15:48
Федеральные новости 20.07.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.07.2026 15:31
Федеральные новости 17.07.2026 15:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.07.2026 10:36
Федеральные новости 17.07.2026 10:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.07.2026 14:31
Федеральные новости 16.07.2026 14:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.07.2026 18:52
Федеральные новости 15.07.2026 18:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.07.2026 12:36
Федеральные новости 15.07.2026 12:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.07.2026 12:15
Федеральные новости 15.07.2026 12:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.07.2026 11:53
Федеральные новости 14.07.2026 11:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.07.2026 10:56
Федеральные новости 13.07.2026 10:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.07.2026 17:10
Федеральные новости 12.07.2026 17:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.07.2026 12:58
Федеральные новости 11.07.2026 12:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:36
Волгоградцы в эпицентре борьбы на первенстве России по плаваниюСмотреть фотографии
10:30
Двое волгоградцев лишились лодки и гидроциклаСмотреть фотографии
10:03
Жителям Волгоградской области выдали 275 бесплатных квартирСмотреть фотографии
09:47
Силовики провели обыски в квартире прозападного юриста Мельниченко, он задержанСмотреть фотографииCмотреть видео
09:45
Данилкин в символической сборной, болельщики – лучшие: чем запомнился второй турСмотреть фотографии
09:19
Волжскому исполнилось 72 годаСмотреть фотографии
08:54
Украинские дроны миновали Волгоградскую область ночью 22 июляСмотреть фотографии
08:32
ВСУ продолжает атаки на склады Wildberries: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
07:55
11 поселков и сел под Волгоградом остались без светаСмотреть фотографии
07:39
Волгоградцев предупредили о планах по блокировке абонентских номеровСмотреть фотографии
07:02
Волгоградское УФАС оштрафовало нарушителей законов на 4,6 млн рублейСмотреть фотографии
06:17
Правила назначения единого пособия при уходе за немощными объяснили волгоградцамСмотреть фотографии
05:35
На развитие спорта? Хозяев малых спортивных арен в Волгограде «наградят» льготамиСмотреть фотографии
21:32
Как волгоградцам спасти свой бизнес и кошелек: инструмент, о котором еще не все знаютСмотреть фотографии
21:01
Трое детей утонули в Волгоградской области из-за беспечности близкихСмотреть фотографии
20:51
ФАС предложила ввести сбор за возврат железнодорожных билетовСмотреть фотографии
20:45
В Волгограде простятся с внезапно скончавшимся журналистом Владимиром ЕльниковымСмотреть фотографии
20:09
Экс-игрок «Ротора», участник СВО и «коренные»: кто собрался в Госдуму от Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:33
Мигрантам с судимостью запретят получать гражданство РФСмотреть фотографии
18:37
Суд Волгограда продлил арест журналисту Виталию КошелевуСмотреть фотографии
18:12
Первая и долгожданная: в Волжском спасли от выкидыша 41-летнюю женщинуСмотреть фотографии
17:55
На спасение озера Цаца в этом году направят более 12 млн рублейСмотреть фотографии
17:55
«Юный ястреб» и «Авангард» на связи: «Ростелеком» подключил оптический интернет и Wi-Fi центрам патриотического воспитанияСмотреть фотографии
17:47
Любишь кататься - люби ремонтировать: волгоградцы починили «пятерку» ради ее угонаСмотреть фотографии
17:22
Три ракеты «Фламинго» сбили над Волгоградской областью 21 июляСмотреть фотографии
16:59
Волгоградские гандболистки проиграли москвичкам и поспорят за 5‑е место на летней спартакиадеСмотреть фотографии
16:33
Первая – готова, вторую строят: смотрим, что происходит с парковками у вокзала «Волгоград-1»Смотреть фотографии
16:21
Экстремальная жара обрушится на Волгоградскую область: когда ее ждать?Смотреть фотографии
16:03
45-летнего штурмовика с позывным «Татарин» похоронят под КамышиномСмотреть фотографии
15:30
МЧС опубликовало видеоинструкцию на случай ракетной опасности в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 