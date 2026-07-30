



Град размером с крупные ягоды винограда обрушился накануне на Старополтавский район Волгоградской области. Из-за непогоды часть населенных пунктов осталась без света.

– В Старополтавском района прошли сильный дождь и град, сопровождаемый ураганным ветром, – прокомментировали в областном комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политике. - Градом выбиты стекла в части жилых домов и автомобилей.

К счастью, пострадавших из-за разгула стихии в Волгоградской области нет. Над возвращением света в населенных пунктах, по которым «прошелся» ураган, работают энергетики – корреспонденты ИА «Высота 102» выясняют точное число обесточенных поселений.





Сегодня разбушевавшаяся стихия хотя и заметно поумерит свой пыл, но все-таки останется верна выбранному курсу. Синоптики ЦГМС предупреждают, что днем четверга порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

На прошлой неделе стихия прошлась и по хутору Манойлин Клетского района. Пронесшийся ураган повредил 10 домов и школу, а также на время оставил местных жителей без света.

Фото и видео Михаила Ахтямова/Vk.com