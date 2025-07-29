









16-летний Денис Весов из Краснослободска Волгоградкой области внезапно умер во время отдыха на ерике Верблюд. Страшная трагедия потрясла жителей города, которые хорошо знали спортивного, улыбчивого и трудолюбивого парня, мечтавшего стать полицейским.

В тот трагический день, 23 июля, Денис вместе со своим другом Ильей пошли купаться на ерик Верблюд на территорию базы отдыха, принадлежащей ООО «Сапфир». По словам крестной мальчика Алены, рано утром Денис получил последние анализы после медицинского обследования, которое он прошел перед поступлением в Астраханское суворовское военное училище МВД России. После этого мама Дениса Елена поехала на работу в Волгоград, а через несколько часов позвонила сыну.

– Когда она узнала, что Денис еще на ерике, сказала ему, чтобы он шел домой. И он засобирался. Это было около четырех часов дня. Потом сына решил проконтролировать папа. Позвонил ему на телефон. Трубку взял друг Дениса. Он сказал, что Денису стало плохо и он не дышит, – вспоминает Алена, крестная погибшего мальчика.

Потом убитые горем родные мальчика будут по крупицам воссоздавать картину последних мгновений жизни Дениса.

– Они купались в ерике сначала в одном месте базы отдыха, а потом решили зайти на другую часть территории. Там такой мостик есть со ступеньками, ребята хотели помыть там ноги перед тем, как уйти. Илья первым зашел в воду, за ним шел Денис, но он не дошел до водоема. Илья буквально боковым зрением увидел, как его друг захрипел и упал, – рассказывает женщина.

Подросток тут же бросился за помощью к взрослым. Руководитель базы отдыха Петр Васильевич Бескровный оказался первым, кто пытался откачать мальчика.

– Он же у меня на руках умер. Я старался. Все делал, как когда-то учили, – взрослый мужчина не мог сдержать слез. – У меня же у самого дети, внуки. Да и Дениса я хорошо знал, хороший был мальчик, он у нас подрабатывал, мусор собирал.

Уже потом на базу отдыха примчался папа Дениса. Он тоже пытался вернуть сына к жизни, пока все не поняли, что мальчик умер.

Произошедшее стало шоком для семьи Дениса. Особенно, когда в местных пабликах стали писать, что мальчик погиб от удара молнии.

– Такую чушь печатали, – возмущается Алена. – Когда ребята купались, была хорошая погода, дождь начался только ближе к восьми часам вечера.

До результатов вскрытия родные думали, что Денис умер или от сердечного приступа, или от тромба.

– Я врачей винила, – рыдает бабушка мальчика Ольга. – Он же проходил углубленное медицинское обследование перед поступлением в военное училище. Думала, что они просмотрели какую-то болезнь у Дениса. Но, когда мы узнали, что стало причиной смерти моего внука, у нас был шок.

Как показало вскрытие, 16-летний подросток скончался от поражения электротоком.

– Мы не могли в это поверить. Как его могло убить током? Может быть, на берегу провод какой-то лежал, может, рукой за что-то взялся. Мы ничего не понимали, – делится Алена.

Расспрашивать у Ильи, было ли что-то опасное на берегу ерика, родные не решаются. Мальчик находится в стрессе после того, как на его глазах умер его друг. Все обстоятельства станут известными после окончания расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели мальчика, и результатов экспертизы.

Сегодня, 29 июля, мама Дениса, его крестная и бабушка впервые после похорон родного человека побывали в том месте, где погиб подросток. Деревянные ступеньки, тихий причал, удерживаемый двумя натянутыми тросами, и небольшой домик над отвесным берегом, опечатанный следователями, – на берегу этого живописного места умер Денис.

Петр Васильевич, узнавший о причине смерти мальчика, был шокирован не меньше родных.

– Посмотрите, откуда здесь мог взяться ток? – мужчина растерянно разводит руками. – У нас вообще-то закрытая территория, но сюда все время кто-то проникает. Но у нас все безопасно, мы оказываем платные услуги, это просто уму непостижимо, я не понимаю, как такое могло случиться.

Между тем, родные Дениса надеются, что следствие внесет ясность и ответит на мучающий их вопрос – как и почему умер их родной и любимый мальчик, который строил большие планы на жизнь. Он закончил 9 классов в Краснолободской школе №4, учился в полицейском классе, занимался футболом, играл в местном клубе «Водник», собирался связать свою жизнь с МВД или армией.

За два дня до своей трагической смерти Денис приехал с командой из Уфы, где проходил футбольный турнир. Мама мальчика до сих пор не хочет верить, что ее сына больше нет.

– Мой сын по-прежнему рядом со мной. Я просто встречаю его из Уфы, из которой он еще не приехал, – еле шепчет молодая женщина…