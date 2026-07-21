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Мигрантам с судимостью запретят получать гражданство РФ

Федеральные новости 21.07.2026 19:33
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21.07.2026 19:33


Судимость за любое преступление станет основанием для отказа в получении гражданства РФ, разрешения на временное проживание и вида на жительство. Заокнопроект был принят депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях. 

– В нашу страну должны приезжать и оформлять вид на жительство, а также претендовать на гражданство законопослушные люди, которые в своих странах, местах проживания не нарушали законы и, приезжая к нам, также их не нарушают. В случае если они имели судимости либо у себя в стране, либо у нас — лишаются права быть гражданами Российской Федерации или оформлять вид на жительство, – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Теперь ностранцам при получении разрешения на временное проживание придется подтвердить отсутствие судимости за совершение преступлений за пределами России. Сделать это можно будет, предоставив соответствующий документ на бумажном носителе.

Новый законопроект не будет касаться лишь граждан: 

– не достигших возраста 14 лет,

– признанных беженцами либо получивших политическое убежище,

– проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях РФ.

В течение двух лет закон также не будет распространяться на граждан Украины, а также лицам без гражданства. 

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