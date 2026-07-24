Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Сегодня, 24 июля, Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 14,25% до 14% годовых.

– Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, – указано в официальном сообщении на сайте регулятора.

Эксперты отмечают, что экономика в России в целом росла умеренными темпами, а существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами.

Прогноз средней ключевой ставки Банка России в 2026 году указан в пределах 14,5–14,6% годовых, а в 2027 году уже на уровне 10,5–12,5%. Годовую инфляцию из-за роста цен на топливо в текущем году здесь ожидают в диапазоне 6-7%.