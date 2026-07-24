В хуторе Манойлин Клетского района Волгоградской области сегодня, 24 июля, в результате разгула стихии пострадали дома местных жителей. Как сообщили читатели ИА «Высота 102», ураганом с жилых зданий сорвало крыши, пострадали и другие постройки, в которых хуторяне хранили корма.

– Все произошло в первой половине дня. Ураган прошел по хутору, зацепив несколько подворий. Какие-то дворы остались нетронуты, а где-то сорвало кровлю, разнесло амбары, – сообщают местные жители. – Сейчас по хутору ездит замглавы Елена Сергеевна и описывает повреждения – спасибо ей большое за это. А МЧС ехать к нам отказались. Спросили только: были ли застрахованы дома? Но кто был к такому готов-то, кто бы их страховал?





По информации волгоградцев, повреждения получила и местная школа – здесь также сорвало часть кровли.

– Спасибо односельчанам. Те, чьи дома не пострадали, быстро пришли на помощь – все вместе сейчас разгребают завалы, делают все, чтобы спрятать корма, ведь возможны новые осадки. И это еще повезло, что люди были дома. В нашем хуторе проживают хлеборобы, и буквально вот на сегодня многим дали выходной день после завершения уборки. К счастью, никто не пострадал, – сообщают жители Манойлина. – Но как теперь нам это все восстанавливать? Надеемся, будет какая-то помощь от властей. Для этого нам нужны акты.

Редакция ИА «Высота 102» запросила комментарий в областной администрации в связи с происшествием. Количество пострадавших домов уточняется.