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«Разгребают завалы всем селом»: в хуторе Манойлин ураганом разворотило постройки и снесло крыши с домов

Происшествия 24.07.2026 18:14
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24.07.2026 18:14


В хуторе Манойлин Клетского района Волгоградской области сегодня, 24 июля, в результате разгула стихии пострадали дома местных жителей. Как сообщили читатели ИА «Высота 102», ураганом с жилых зданий сорвало крыши, пострадали и другие постройки, в которых хуторяне хранили корма. 

– Все произошло в первой половине дня. Ураган прошел по хутору, зацепив несколько подворий. Какие-то дворы остались нетронуты, а где-то сорвало кровлю, разнесло амбары, – сообщают местные жители. – Сейчас по хутору ездит замглавы Елена Сергеевна и описывает повреждения – спасибо ей большое за это. А МЧС ехать к нам отказались. Спросили только: были ли застрахованы дома? Но кто был к такому готов-то, кто бы их страховал? 


По информации волгоградцев, повреждения получила и местная школа – здесь также сорвало часть кровли.

– Спасибо односельчанам. Те, чьи дома не пострадали, быстро пришли на помощь – все вместе сейчас разгребают завалы, делают  все, чтобы спрятать корма, ведь возможны новые осадки. И это еще повезло, что люди были дома. В нашем хуторе проживают хлеборобы, и буквально вот на сегодня многим дали выходной день после завершения уборки. К счастью, никто не пострадал, – сообщают жители Манойлина. – Но как теперь нам это все восстанавливать? Надеемся, будет какая-то помощь от властей. Для этого нам нужны акты. 

Редакция ИА «Высота 102» запросила комментарий в областной администрации в связи с происшествием. Количество пострадавших домов уточняется. 

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