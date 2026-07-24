Под Волгоградом увезли с полей 48 мигрантов-нелегалов





Волгоградские силовики в поисках мигрантов-нелегалов нагрянули на поля Городищенского района. По итогам рейда иностранцы не досчитались 48 коллег – прямо с «рабочего места» тех отправили в полицию.





– Масштабные рейды при участии полицейских, сотрудников УФСБ России и Росгвардии прошли на сельхозугодьях и на складах в Ерзовском сельском поселении, – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В отделе полиции на шестерых из 48 проехавших в автозаке рабочих составили 11 протоколов за незаконный труд и нарушение пребывания на территории страны. В отношении работодателя, который дал «зеленый свет» нелегалам проводится проверка.

Массовые проверки рабочих мест мигрантов проходят в Волгоградской области далеко не в первый раз. Так, об очередном выезде на поля силовики сообщали в прошлое воскресенье. Тогда полицейские обнаружили 8 иностранцев, которые не имели разрешительных документов на трудовую деятельность. Троих из них забрали в Центр временного содержания иностранных граждан регионального Главка МВД с последующим выдворением из страны и запретом на выезд.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области