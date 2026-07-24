



В Волжском, уже несколько дней отмечающем свой день рождения, на выходные запретят продажу алкоголя. Ограничения будут носить локальный характер.

Полки с горячительными напитками закроют в магазинах, расположенных рядом с местами проведения массовых мероприятий. Так, в субботу 25 июля продажу спиртного ограничат по следующим адресам:

– улица Набережная, 75-77, 12л;

– улица имени Ленина, 76-78, 75-97;

– улица Энгельса, 1;

– улица Сталинградская, 3-9.

Запрет будет действовать с 15:00 до 23:00.

В воскресенье табу на продажу спиртного установят также с 15:00. Сухой закон будет действовать по адресам:

– улица Карла Маркса, 15-47, 10-12;

– улица Комсомольская, 15-29, 18-24;

– улица имени Ленина, 18-30, 15-29;

– улица Циолковского, 10-18, 13-17.

В среду, 22 июля, Волжскому исполнилось 72 года. Составив программу сразу на несколько дней, организаторы позвали горожан на летнюю елку с Дедом Морозом, на пенную вечеринку и на «Молодежный движ». В воскресенье, 26 июля, в городе-спутнике состоится большой концерт – перед собравшимися выступят творческие коллективы и исполнители Волжского, а также волгоградская группа «Кавер-хит».

Фото Геннадия Гуляева